محاكم سوق أبوظبي تقضي بعدم الاختصاص في دعوى من أوصياء إن إم سي ضد بنك دبي الإسلامي

دوت الخليج – حصل بنك دبي الإسلامي، المدرج في سوق دبي المالي، على حكم من محاكم سوق أبوظبي العالمي يوم 24 مايو الجاري متوافقاً مع طلبه في قضية “إن إم سي” للرعاية الصحية.

وذكر البنك في بيان للسوق اليوم الخميس، أن الحكم أكد عدم اختصاص محاكم سوق أبوظبي العالمي بالنظر في الدعوى المرفوعة من قبل الأوصياء الإداريين لشركة “إن إم سي” فيما يتعلق بالضمانات والحقوق الخاصة ببنك دبي الإسلامي.

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وأفاد بنك دبي الإسلامي بأن الأمر لا يزال خاضعاً لإجراءات قانونية جارية بحسب القوانين والإجراءات المعمول بها في كل من محاكم سوق أبوظبي العالمي، ومحاكم دبي والشارقة المحلية، لذلك سيكون من السابق لأوانه تقديم المزيد من التعليقات في هذه المرحلة.

وأصدرت محاكم سوق أبوظبي، أمس حكماً لصالح بنك “دبي الإسلامي” ضد أوصياء شركة “إن إم سي” للرعاية الصحية التي تسعى لإعادة هيكلة ديون تصل إلى 4 مليارات دولار، بحسب .

وكانت شركة”ألفاريز أند مارسال” المسؤولة عن “إن إم سي”، قد رفعت دعوى قضائية أمام محاكم سوق أبوظبي العالمي الشهر الماضي للحصول على حق استخدام أوراق مالية قيد المطالبة من بنك “دبي الإسلامي”، مع إمكانية استخدامها لدفع ديون أخرى.

وتجاوز انكشاف بنك دبي الإسلامي، على “إن. إم. سي” ماقيمته 400 مليون دولار، كان قد أقرضها للشركة عبر ضمان يُعرف بذمم التأمين، يتعلق بمدفوعات شركات التأمين لتغطية مصاريف العلاج الطبي.

ووضعت أعمال شركة “إن. إم. سي” للرعاية الصحية في الإمارات قيد الوصاية الإدارية بمحاكم سوق أبوظبي العالمي، بعد موجهتها مصاعب مالية بداية من العام الماضي بعد الإفصاح عن ديون تخطت قيمتها 4 مليارات دولار.