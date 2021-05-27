آي سكور تعتمد نتائج أعمال العام الماضي بنمو 17% في الأرباح

اعتمدت الجمعية العامة العادية للشركة المصرية للاستعلام الائتماني آي سكور نتائج الأعمال عن العام 2020، والتي أظهرت نمو أرباح الشركة بنسبة 17% لتصل إلى 147 مليون جنيه مقابل 126 مليون جنيه في عام 2019.

كما أقرت الجمعية العامة، وفق بيان الشركة، قرار مجلس الإدارة بتوزيع 100 مليون جنيه كتوزيع نقدي علي المساهمين.

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وقال البيان إنه في إطار توجه الدولة والبنك المركزي المصري نحو التحول الرقمي والشمول المالي قامت الشركة المصرية للاستعلام الائتماني “آي سكور ” بتوقيع عدة بروتوكولات مع عدة وزارات تحت رعاية البنك المركزي المصري المصري، تمثل أولها في بروتوكول تعاون مع جهاز تنمية التجارة الداخلية للاستعلام عن السجلات التجارية الكترونياً.

وأشارت الشركة إلى أن البروتوكول الثاني كان للتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتوفير بيانات الأجهزة الحكومية، والثالث مع الإدارة العامة لنظم معلومات المرور لتسجيل حظر السيارات الكترونياً.

وتابع البيان أن البروتوكول الرابع تم توقيعه للربط مع وزارة العدل لتبادل بيانات الإفلاس والصلح الواقي من الإفلاس الكترونياً.

وذكر البيان أنه سيتم في المستقبل القريب الربط مع الهيئة العامة للاستثمار لإصدار شهادات تأسيس الشركات والاستعلام عن الشركاء قبل اصدار شهادات التأسيس.

وقالت آي سكور، إن استراتيجيته للثلاث سنوات 2020-2022 تواكب متطلبات السوق المصرفي خاصة والقطاعات المالية الأخرى مع العمل على التوعية بثقافة الائتمان.

ولفتت إلى أنها تقوم بإعداد نظام لإتاحة استعلام البنوك عن حالات الوفيات بناءً على البروتوكول الموقع مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والبنك المركزي المصري.

وأوضحت أنه في إطار صدور الإصدار الثالث للقواعد المنظمة لتقديم خدمات الدفع باستخدام المحمول تعمل الشركة حاليا علي توفير منتج ” التصنيف الائتماني السلوكي للعملاء Behavioral Scoring” وهو من المنتجات المهمة التي ستساهم بشكل كبير في مبادرات الشمول المالي والتحوّل الرقمي و إضافة قيمة للمنتجات العديدة التي قامت الشركة بتوفيرها لهذا الغرض.

وأشارت أنه يتم تجهيز نظم حديثة للتقييم الرقمي لتشمل التقييم الرقمي للقروض الزراعية للأفراد والشركات غير المتعاملين ائتمانياً.

كما تقوم آي سكور بتشغيل السجل المصري للضمانات المنقولة ECR منذ مارس 2018 تحت إشراف هيئة الرقابة المالية والذي حسن ترتيب مصر في تقرير ممارسة الأعمال وخاصة مؤشر الحصول على الائتمان Getting Credit عام 2020 لتسجل المركز 65 من المركز 90 في تقرير عام 2017.

وأكد محمد كفافي – رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب للشركة، أنه قبل بدء النشاط التجاري للشركة المصرية للاستعلام الائتماني “I-Score” عام 2008 كان المؤشر الخاص بإتاحة معلومات الائتمان Getting Credit في المرتبة 170 أما في تقرير ممارسة الأعمال عام 2020 فان ترتيب مصر في مؤشر والحصول علي الائتمان هو 65.

وتابع أن ترتيب الشركة في عمق المعلومات الائتمانية depth of credit information 8 من 8 درجة وهو ما يوضح أهمية الدور الاقتصادي الذي تساهم به الشركة المصرية للاستعلام الائتماني.

ولفت البيان إلى أن إجمالي الإشهارات المسجلة بالسجل المصري للضمانات المنقولة في ابريل 2021 بلغ 85938 اشهار بقيمة اجمالية 777 مليار جنيه مصري.

ووصلت عدد الجهات المشتركة في خدمات السجل المصري للضمانات المنقولة الي 84 جهة مانحة للائتمان.

ونمت قاعدة بيانات الشركة المصرية للاستعلام الائتماني آي سكور لتحتوي على بيانات 20 مليون عميل ائتمان فرد و 450 ألف شركات متوسطة و صغيرة في أبريل 2021.

ووصل عدد المشتركين في خدمات الشركة المصرية للاستعلام الائتماني I-Score من بنوك وجهات مانحة للائتمان الي 950 مشترك “بنوك وشركات وجمعيات تمويل متناهي الصغر” يتبادلون المعلومات الائتمانية.