مسؤول سعودي لبلومبرج: استئناف التأشيرات السياحية قريبا

بلومبرج – قال مسؤول سعودي، إن المملكة تعتزم استئناف التأشيرات السياحية قريباً جداً بعد تعليقها لأشهر بسبب جائحة كورونا.

وأضاف المسؤول السعودي، الذي تحدث مع الوكالة شريطة عدم الكشف عن هويته، أن المملكة تعمل أيضاً مع دول أخرى في الشرق الأوسط وأوروبا على بروتوكول موحد لتسهيل السفر.

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وأشارت الوكالة إلى أن تشجيع السياحة الخارجية يعتبر عاملاً رئيسياً في جهود السعودية لتنويع اقتصادها، منوهة بانه في سبتمبر 2019، قد فتحت المملكة حدودها بعد أن كانت لفترة طويلة واحدة من أصعب البلدان في العالم للزيارة ما لم يكن السفر لأداء الحج والعمرة.

وتسعى السعودية لزيادة حصة قطاع السياحة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 10% بحلول عام 2030.

وكانت المملكة قد أغلقت حدودها أمام الحجاج الأجانب والسياح من 25 دولة على الأقل في أواخر فبراير، وفي مارس، منعت السفر داخل وخارج البلاد.

وتوقع وزير السياحة السعودي، أحمد الخطيب، مطلع الشهر الجاري، أن تضيف المملكة 500 ألف غرفة فندقية جديدة من مختلف المستويات خلال السنوات الخمس المقبلة.

وقال الخطيب، إن الرؤية وبرامجها ساهمت في تمهيد الطريق بتأسيس 1000 شركة صغيرة ومتوسطة في قطاع الترفيه في المملكة، بجانب منجزات إطلاق التأشيرة السياحية واستضافت المملكة بإصدار 450 ألف تأشيرة لزائرين من خارج المملكة خلال 3 أشهر.

جاء حديث وزير السياحة خلال جلسة حوارية عقدها 4 وزراء مسؤولون عن برامج الرؤية بمناسبة مرور 5 سنوات على رؤية السعودية 2030 التي شكلت حقبة جديدة في البناء الاقتصادي.

ودشنت المملكة، عدد من المشروعات العملاقة مثل مدينة نيوم والتي تبلغ استثماراتها نحو 500 مليار دولار، ومشروع البحر الأحمر للتطوير، وأمالا والذين يسعان لأكثر من 11000 غرفة فندقية، فضلاً عن مشروع القدية، بالإضافة إلى عدد كبير من المشروعات السياحية والتي تسعى من خلالها المملكة لإشراك القطاع الخاص في عملية التنمية وتنويع الاقتصاد.