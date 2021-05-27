افتتاح فرع بنك مصر بسوهاج الجديدة لتوفير الخدمات لسكان المدينة

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قام المهندس رجب سالمان عبدالرحيم، رئيس جهاز تنمية مدينة سوهاج الجديدة، والمحاسب حسن محمد حجازي مدير عام الإدارة المركزية ببنك مصر لمنطقة فروع سوهاج، والمحاسب السيد عبدالشافي عويضة، نائب أول مدير الإدارة المركزية، بافتتاح بنك مصر فرع مدينة سوهاج الجديدة.
وقال رجب سالمان عبدالرحيم أن هذا الفرع ينطم لقاطرة التنمية التى تشهدها مدينة سوهاج الجديدة، وذلك فى إطار اهتمام الدولة بمدن الصعيد بتوفير كافة الخدمات بها لجذب المواطنين للسكن بالمدن الجديدة فى عهد رئيس الجمهورية، الرئيس، عبدالفتاح السيسي، الذى يولى المدن الجديدة والتنمية العمرانية بوجه عام اهتماما واسعا .
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