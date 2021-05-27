تباين مؤشرات بورصة الكويت والعام يتراجع 0.54% رغم زخم السيولة وأحجام التداولات

فهد حسين – أنهت مؤشرات بورصة الكويت، تداولات اليوم الخميس، على تباين ليهبط مؤشرها العام بنسبة 0.54% بعد خسارة 33.6 نقطة هوى بهم إلى مستوى 6207.57 نقطة بضغط من الأداء السلبي لستة قطاعات بقيادة السلع الاستهلاكية.

وانخفض مؤشر السوق الأول 0.86%، فيما ارتفع مؤشرا “الرئيسي 50″ والرئيسي بنسبة 0.04% و0.44% على الترتيب.

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وتضاعفت قيمة السيولة المتداولة إلى 125.11 مليون دينار من 49.89 مليون دينار الجلسة السابقة، كما ارتفعت أحجام التداولات إلى 540.98 مليون سهما من 344.68 مليون سهم في جلسة الأربعاء.

وتصدر سهم ” صكوك القابضة” قائمة الرابحين بصعوده 23.18% بختام الجلسة الثانية من إعادة التداول عليه مجددا بقرار من هيئة السوق المالية، فيما جاء “الوطنية الاستهلاكية القابضة” على رأس الخاسرين متراجعا 15.04%.

وكان سهم “بنك الخليج” الأنشط خلال الجلسة بسيولة بلغت 26.17 مليون دينار ليرتفع 0.45% بعد تداول 117.44 مليون سهما من أسهمه.

وقاد قطاع التأمين الأداء الإيجابي لأربعة قطاعات في السوق بصعوده 1.62% تلاه العقار مرتفعا 0.9%، فيما تصدر السلع الاستهلاكية قائمة المتراجعين الستة بهبوطه 3.63% تلاه الصناعية بنسبة 2.35%، واستقرت قطاعات الخدمات الاستهلاكية والتكنولوجيا والرعاية الصحية.