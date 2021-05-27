قياديات البنوك والاتصالات تكسر سلسة ارتفاعات سوق دبي.. وأبوظبي يتراجع 0.25%

فهد حسين – أغلقت مؤشرات أسواق المال الإماراتية على تراجع جماعي، ليكسر سوق دبي المالي سلسلة ارتفاعات استمرت 8 جلسات متتالية، كما تخلى سوق أبوظبي للأوراق المالية عن قمته التارخية ليهبط دون مستوى 6600 نقطة.

وتمسك مؤشر سوق دبي المالي بمستوى 2800 نقطة الذي بلغه أمس للمرة الأولى خلال 16 شهرا، رغم تراجعه بختام تداولات اليوم 0.31% إلى مستوى 2816.46 نقطة.

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وتضاعفت السيولة المتداولة إلى 755.94 مليون درهم من 325.76 مليونا الجلسة السابقة، كما زادت أحجام التداولات إلى 376.35 مليون سهم من 155.25 مليون سهم بختام تداولات أمس الأربعاء.

وسيطر الأداء الإيجابي على 4 قطاعات بقيادة النقل الذي صعد 1.33% تلاه التأمين بنسبة 0.78%، فيما تراجعت قطاعات البنوك والاتصالات والخدمات والعقارات بنسب 0.88% و0.75% و0.08% و0.05% على الترتيب.

وتصدر سهم “عمان للتأمين” 14 سهما سجلوا أداء إيجابي بصعوده 12.1%، فيما جاء سهم “الفردوس” على رأس الأسهم الـ15 الخاسرين متراجعا بنسبة 9.96%.

وفقد مؤشر سوق دبي المالي نحو 692 مليون درهم من قيمته السوقية بتراجع رأس المال السوقي إلى 385.848 مليار درهم بختام تداولات اليوم، من 386.54 مليارا الجلسة السابقة.

وفي العاصمة، واصل سوق أبوظبي للأوراق المالية تراجعه للجلسة الثانية على التوالي، بهبوط المؤشر العام 0.25% إلى مستوى 6548.19 نقطة.

وتضاعفت قيمة السيولة وأحجام التداولات إلى 6.1 مليار درهم من 1.468 مليارا الجلسة السابقة، و904.03 مليون سهما من 189.15 مليون سهم في جلسة الأربعاء.

وتراجعت 4 قطاعات الاتصالات الذي هبط 1.28% بضغط من تراجع سهم مجموعة اتصالات 1.28%، فيما ارتفعت 5 قطاعات بقيادة الطاقة والخدمات اللذان ارتفعا 5.24% و3.99% على الترتيب.

وكان صعود قطاع الخدمات بدعوما بالأداء القوي لسهم المؤسسة الوطنية للسياحة والفناد الذي تصدر ارتفاعات السوق بنسبة 14.8%، فيما ارتفع قطاع الطاقة رغم تراجع أسهمه القيادية أدنوك 1.45 وأدنوك للتوزيع 8.25% وصعود دانة غاز 0.45%.

وخسر مؤشر أبوظبي 7.944 مليار درهم بتراجع رأس المال السوقي إلى 927.980 مليار درهم بالختام، من 935.924 مليارا الجلسة السابقة.