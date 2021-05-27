ريال مدريد الإسباني يعلن استقالة مدربه زين الدين زيدان

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فرانس برس _ أعلن نادي ريال مدريد الإسباني اليوم الخميس استقالة مدربه الفرنسي زين الدين زيدان من منصبه كمدرب للفريق، بعد أيام من تجريده من لقب “الليجا” من قبل “جاره” أتلتيكو، ليستبق “زيزو” نهاية عقده في عام 2022.
وقال النادي الملكي في بيان إن “ريال مدريد يعلن أن زين الدين زيدان قرر إنهاء ولايته الحالية كمدرب لنادينا”، مؤكداً المعلومات التي تداولتها الصحافة الإسبانية خلال الأيام الماضية.
وإذ أشار إلى أنه “يحترم قراره”، قال النادي إن “زيدان هو أحد أعظم أساطير ريال مدريد وأسطورته تتجاوز ما كان عليه كمدرب ولاعب لنادينا”.
وأضاف البيان أن “ريال مدريد سيبقى منزله دائماً”.
وبعد وداع مظفّر كلاعب في العام 2006، ثم رحيله الأول كمدرب في مايو 2018، بعد خمسة أيام من فوزه بدوري أبطال أوروبا لثلاث مرات متتالية في إنجاز غير مسبوق، يترك زيدان ريال مدريد للمرة الثالثة بأرقام باهتة وموسم خالٍ من أي لقب.
فإلى جانب خسارة لقب الدوري، أقصي ريال مدريد من دوري الأبطال الموسم الحالي في نصف النهائي على يد تشلسي الإنجليزي.
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