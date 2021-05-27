الإسكندرية للخدمات الطبية ترصد 4 أسباب لزيادة رأس المال والهيئة توافق على نشر الإفصاح

رنا ممدوح _ وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على نشر تقرير الإفصاح بغرض السير في إجراءات زيادة رأس المال المصدر لشركة الإسكندرية للخدمات الطبية – المركز الطبي الجديد من 114.199 مليون جنيه إلى 124.581 مليون جنيه.

وتأتي موافقة الهيئة وفقا لأحكام المادة 48 من قواعد القيد بالبورصة المصرية وذلك بشأن قرار مجلس إدارة الشركة المنعقد في 2 مايو الجاري.

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وأفادت الهيئة في بيان للبورصة اليوم، أن الزيادة البالغ قيمتها 10.381 مليون جنيه لعدد 1.297 سهم بواقع سهم مجاني لكل مالك أحدى عشر سهما لكل سهم أصلي بالقيمة الأسمية 8 جنيه للسهم.

وأوضحت أن الزيادة تمول من أرباح عام 2020 وفقا للقوائم المالية لشركة الإسكندرية للخدمات الطبية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر الماضي.

ورصدت الشركة 4 أسباب وراء زيادة رأس المال المصدر وشملت الآتي :

– تلعب المراكز الطبية دورا حيويا في تقديم الخدمات الصحية للمجتمع مما يرفع المعاناة ويخفف الآلام عن كثير من البشر وكذلك يزيد من إنتاجية الفرد والجماعة ويدفع عجلة النمو الاقتصادي في المجتمع ويعتبر نشاط المراكز الطبية من الأنشطة الحيوية والضرورية في أي مجتمع ويمثل عصب الحياة في المجتمعات المعاصرة، ويتيح موقع المركز الطبي الجديد بمدينة الإسكندرية أو المحافظات المجاورة التي تفتقد الخدمة المتطورة التي تقدمها مستشفيات القطاع الخاص.

– في إطار مجهودات التطوير والتحديث بغرض تحقيق معدل عائد مناسب على الاستثمارات وخصوصا بعد عملية التوسعة من خلال إضافة عدد ثلاثة طوابس متكررة للمبني الرئيسي الحالي للمركز والكائن في طريق 14 مايو – سموحة، والرقى بمستوى الخدمات الطبية التي يقدمها المركز، ونتيجة للحاجة الماسة والملحة لزيادة عددة الأسرة نتيجة الإقبال المتزايد من المترددين على المستشفي من الجهور السكندري وسكان المدن والقرى المحيطة على تلقى العلاج بالقسم الداخلى والعيادات الخارجية.

– إدخال خدمة الطب النووي في المركز الطبي الجديد- إسكندرية يأتي ضمن مراحل التطوير في المركز سعيا للإرتفاء بالأداء وتوفير أرقى الخدمات في المجال الطبي، وعليه فقد تم إضافة خدمة المسح الذري والجاما كاميرا بالمركز من أجل تشخيص الأوراق ومضاعفاتها بالجسم وهذه الخدمة غير متوفرة بمستشفيات القطاع الخاص بالإسكندرية، ولذا كان لابد من إعداد وتجهيز مكان لتركيب هذين الجهازين والذي يتطلب مواصفات خاصة من الناحية المعمارية والإلكتروميكانيك ويشمل قاعدتين للأجهزة ومحطات التشغيل وأماكن لإنتظار المرضى بعد حقنهم بالمواد المشعة والغرف التابعة الملحقة ودورات مياة.

– الأخذ بأحدث ما وصل إليه العلم من تقنيات وأجهزة حديثة تعود بالنفع والسلامة للمريض وفي سبيل ذلك توجهت الشركة إلى شراء أجهزة طبية جديدة.