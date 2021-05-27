سحر نصر: المصارف المراسلة لها دور رئيسي في زيادة الاستثمارات وتحقيق النمو الاقتصادي الشامل

نظم اتحاد المصارف العربية، اليوم فى العاصمة اللبنانية بيروت، مؤتمر “تحديات الامتثال وتعزيز العلاقات مع المصارف المراسلة”، بمشاركة عربية ودولية من 19 دولة علي رأسهم الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي السابقة وأستاذة الاقتصاد بالجامعة الأمريكية فى مصر، وبشير يقظان، نائب حاكم مصرف لبنان، ومحمد بن عمر، المدير العام للمنظمة العربية لتكنولوجيا الاتصال والمعلومات بتونس، وأحمد سنكر، عضو مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية باليمن، وبحضور وسام حسن فتوح، الأمين العام لاتحاد المصارف العربية.

وشكرت الدكتورة سحر نصر، اتحاد المصارف العربية على تنظيم هذا المؤتمر واختيار موضوعه فى فى وقت الاقتصاد العالمي يمر بتحديات نتيجة جائحة كورونا، وأيضا المنطقة العربية، مشيرة إلى أهمية دور المصارف العربية والقطاعين المالي المصرفى وغير المصرفي فى تحقيق الشمول المالي وتنمية اقتصادية مستدامة.

Your browser does not support the video tag.

وأكدت أن هذا هو وقت التحول الرقمي والتكنولوجيا الحديثة لذلك المصارف المراسلة لها دور رئيسى فى زيادة الاستثمارات وتحقيق النمو الاقتصادي الشامل وزيادة التجارة الدولية التى تساهم فى خلق فرص عمل للشباب.

ويشارك في المؤتمر ممثلين عن 19 دولة عربية ودولية هم السعودية، الإمارات، قطر، سلطنة عمان، مصر، الأردن، لبنان، ليبيا، السودان، تونس، اليمن، العراق، فلسطين، كندا، كولومبيا، اليونان، إيطاليا، المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية.