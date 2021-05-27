المركزي البحريني يوجه بتأجيل أقساط القروض المستحقة للأفراد والشركات لمدة 6 أشهر

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دوت الخليج – قال المكتب الإعلامي الحكومي بالبحرين على تويتر إن البنك المركزي المصري البحريني أصدر توجيهات بتأجيل جميع أقساط القروض للأفراد والشركات لمدة ستة أشهر إضافية حتى نهاية العام الجاري، وذلك لمساعدة الاقتصاد على التعافي من أثر القيود المفروضة لاحتواء فيروس كورونا.
وبدأت مراكز التسوق والمطاعم والمقاهي اليوم الخميس إغلاقا لمدة أسبوعين في إطار قيود أعلنتها الحكومة يوم الأربعاء حظرت أيضا الفعاليات والمؤتمرات خلال هذه الفترة.
وقال رشيد المعراج، محافظ المصرف، إن هذه الترتيبات قد تمت بالتشاور والتنسيق مع القطاع المصرفى للمساهمة في دعم الأنشطة الاقتصادية المختلفة إثر استمرار تداعيات جائحة فيروس كورونا.
ونوه المعراج، بتعاون القطاع المصرفي مع العملاء أفرادًا وشركات، بتأجيل أقساط القروض في الفترة الماضية قد ساهم بشكل كبير في التخفيف من الآثار الاقتصادية للجائحة بما ساعد على استقرار المعاملات المالية والتجارية والأنشطة الاقتصادية المختلفة وحافظ على مسار نموها المستدام.
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