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فهد حسين – واصلت سوق الأسهم السعودية “تداول” ارتفعها للجلسة الثانية على التوالي بختام تداولات اليوم الخميس، بعد إضافة 47.97 نقطة إلى مؤشرها الرئيسي “تاسي” صعد بها 0.46% إلى مستوى 10519.52 نقطة، الأعلى له من أواخر أبريل الماضي.
وارتفعت السيولة المتداولة لأعلى مستوياتها منذ 28 أبريل الماضي مسجلة 13.057 مليار ريال تداولت على 382.97 مليون سهم، مقابل 9.381 مليارا على 302.1 مليون سهم في الجلسة السابقة.
وكان ارتفاع “تاسي” مدعوما بالأداء الإيجابي للأسهم القيادية، رغم تراجع 10 قطاعات بقيادة التطبيقات وخدمات التقنية الذي هبط 1.47%، وارتفاع 11 قطاعا آخرين تصدرهم السلع طويلة الأجل مرتفعا 3.95%.
وصعد مؤشر البنوك 1% والصناديق العقارية 0.71% والاستثمار والتمويل 0.41%، فيما تراجع قطاع الطاقة 0.11%.
واستقر رأس المال السوقي عند قيمته المسجلة أمس الأربعاء بختام تداولات اليوم والبالغة 9.631 تريليون ريال.
وتصدر سهم “لازوردي” 106 أسهم سجلت مكاسب خلال الجلسة مرتفعا 9.97% مستحوذا على أعلى قدر من التداولات بعدد 18.43 مليون سهم، فيما جاء “المواساة” على رأس 76 سهما سيطر عليهم الأداء السلبي بهبوطه 6.24% مستحوذا على أكبر قدر من السيولة المتداولة بقيمة 625.12 مليون ريال.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مؤشر سوق الأسهم السعودية يبلغ أعلى مستوياته خلال شهر بدعم السيولة وأداء 11 قطاع على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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