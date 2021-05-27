مؤشر البورصة الرئيسي يتراجع إلى 10242 نقطة والتجاري الدولي يفقد 3.49%

رنا ممدوح _ أغلق مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 تعاملات اليوم على تراجع بنسبة 1.23%، وأغلق عند مستوى 10242 نقطة.

وسجل سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر بالمؤشر انخفاضا بنسبة 3.49%، وأغلق عند مستوى 53.41%.

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وارتفع كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 0.69% و 0.46% على الترتيب.

وسجلت تداولات البورصة 3.872.955 مليار جنيه على 191 شركة من خلال 73.697 ألف عملية.

وتراجعت الأسعار السوقية لأسهم 88 شركة مقابل ارتفاع 66 بينما لم تتغير أسعار 37.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين الأجانب وسجلوا صافي بقيمة 301.862 مليون جنيه، منها 300.841 مليون جنيه للمؤسسات، و 1.020 مليون جنيه للأفراد.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 492.497 مليون جنيه، بضغط من المؤسسات التي حققت صافي بيع بقيمة 538.359 مليون جنيه، مقابل 45.861 مليون جنيه صافي شراء من الأفراد.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء محققين صافي بقيمة 794.359 مليون جنيه، منها 461.512 مليون جنيه للأفراد و 332.847 مليون جنيه للمؤسسات.

وسيطر المصريون على نسبة 43.34% من إجمالي تعاملات البورصة.

فيما استحوذ الأجانب على 44.14% والعرب على 12.52% بعد استبعاد الصفقات.

وسيطرت المؤسسات على 64% من تعاملات اليوم مقابل 35.94% من نصيب الأفراد.

وتصدر سهم دلتا للطباعة والتغليف قائمة الاكثر انخفاضا بنسبة 8.46%، تلاه سهم السويدي إليكتريك بنسبة 4.19%، ثم سهم الأهلي للتنمية والاستثمار بنسبة 3.64%.

وتصدر سهم بلتون المالية القابضة قائمة الأكثر ارتفاعا بنسبة 10.62%، تلاه سهم المصرية لخدمات النقل – ايجيترانس بنسبى 9.89%، ثم سهم رواد السياحة بنسبى 9.29%.