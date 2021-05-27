النيل للتطوير تحقق 1.2 مليار جنيه مبيعات بمشروع North 31

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بكر بهجت _ حققت شركة النيل للتطوير العقاري مبيعات تتخطى 1.2 مليار جنيه من مشروعها الأول بالعاصمة الإدارية الجديدة ” North 31″ ” فيستيفال تاورز ” خلال شهرين.
وخلال المؤتمر الذي عقدته الشركة اليوم، قال المهندس محمد طاهر رئيس مجلس الإدارة، إن اجمالى استثمارات المشروع تتخطى 4 مليارات جنيه ومن المستهدف ضخ 1.5 مليار جنيه فى اعمال الانشاءات مع بدء التنفيذ في النصف الثاني من العام الجاري.
وأشار إلى أن حجم المبيعات المستهدف من المشروع يصل إلى 4.5 مليار جنيه ومن المقرر بدء التسليم خلال 4 سنوات.
وكشف عن حصول الشركة على القرار الوزارى للمشروع، وجاري حالياً انهاء التراخيص متوقعاً بدء عمليات الحفر خلال شهر ونصف من الآن.
وأوضح أن المساحة الإجمالية للمشروع تصل إلى 18 الف متر مربع بارتفاع 131 متر وعدد أدوار 31 دور و5 أدوار تحت الأرض باجمالى 36 دور، وهو مبنى تجاري إداري طبي فندقي.
ولفت إلى أن الشركة تستهدف تحقيق 2.5 مليار جنيه مبيعات من “North31” خلال 2021.
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