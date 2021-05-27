الليرة التركية تتراجع لتسجل 8.5 مقابل الدولار

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بلومبرج _ سجلت الليرة التركية اليوم تراجع عند 8.5 مقابل الدولار، ويأتي ذلك في وقت أقال فيه الرئيس التركي أردوغان، مسؤولا بارزا آخر في البنك المركزي المصري قبل يومين، وهو الأمر الذي وصفته وكالة “بلومبرج” للأنباء، بأنه الأحدث في سلسلة القرارات المفاجئة التي اتخذها أردوغان هذا العام لإعادة هيكلة قيادة البنك.
والإقالة بعد شهرين من إقالة أردوغان، ناجي إقبال، محافظ البنك المركزي المصري السابق، الذي كان المحافظ الثالث للبنك في غضون عامين. ومثلت إقالة إقبال مفاجأة صدمت المستثمرين ودفعت الأسواق إلى الهبوط.
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