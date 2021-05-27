- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
وكالات _ واصلت روسيا فرض غرامات على شركات الإنترنت الأجنبية حيث استهدفت تويتر وجوجل وتيك توك، بحسب وكالة أنباء انترفاكس الروسية اليوم.
كان القضاء الروسي قد اتهم شبكات التواصل الاجتماعي بعدم إزالة منشورات تدعم سجن المعارض الروسي المسجون أليكسي نافالني حينما تم مطالبتها بذلك.
وقضت إحدى محاكم موسكو بأنه يجب على الشركات الأمريكية دفع ما إجماليه 27.9 مليون روبل (380 ألف دولار) لعدم إزالة محتوى غير مرغوب فيه من جانب روسيا بشكل كاف.
وجرى تغريم عملاق الإنترنت الأمريكي جوجل ما إجماليه 9.5 مليون روبل
وتطبيق تيك توك الصيني للمقاطع المصورة أربعة ملايين روبل. وتشمل الغرامات التراكمية المبالغ التي فُرضت لأول مرة منذ شهرين.
وتشن السلطات الروسية حملة إجراءات صارمة على تويتر منذ شهور.
وجرى إبطاء سرعة الموقع الإلكتروني في روسيا، وحتى أن هيئة تنظيم الإعلام “روسكوماندسور” هددت تويتر القائم على التدوينات الصغيرة بحظر كامل.
ويعتبر منتقدون هذه الإجراءات بمثابة محاولة لتقييد حق حرية التعبير على شبكات التواصل الاجتماعي في روسيا. وجرى حجب مئات المواقع الإلكترونية بالفعل بينها مواقع معارضي الحكومة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر روسيا تفرض غرامات جديدة على تويتر وجوجل وتيك توك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.