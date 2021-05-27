مال وأعمال

أسعار النفط ترتفع بدعم من بيانات أمريكية

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سي إن بي سي _ ارتفعت أسعار النفط الخميس 27 مايو مدعومة ببيانات أمريكية قوية عوضت عن قلق المستثمرين حيال زيادة محتملة للإمدادات الإيرانية.

وصعد خام برنت 25 سنتا إلى 69.12 دولار للبرميل، وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 34 سنتا إلى 66.55 دولار للبرميل.

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وانخفض عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي بحسب بيانات من وزارة العمل.

ويكتسب الاقتصاد الأمريكي زخما، إذ سجل في الربع الأول ثاني أسرع وتيرة نمو منذ الربع الثالث من 2003، وأظهرت بيانات أخرى اليوم تسارع إنفاق الشركات على المعدات في أبريل.

وتتفاوض إيران والقوى العالمية في فيينا منذ أبريل للتوصل إلى الخطوات التي يتعين على طهران وواشنطن اتخاذها من أجل رفع العقوبات المفروضة على إيران، والتي تشمل قطاع الطاقة، مقابل التزام طهران بالقيود على نشاطها النووي.

وستكون هذه المحادثات من المسائل الهامة التي تطرح في الاجتماع المقبل لمنظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها، في إطار مجموعة أوبك+، في أول يونيو، إذ سيتعين على المنتجين دراسة ما إذا كانوا سيغيرون خططهم لتخفيف القيود على الإنتاج في مواجهة احتمال زيادة الإمدادات الإيرانية.

وقال محللون إن أي زيادة للإمداد من إيران ستكون تدريجية، وتوقع جيه.بي مورجان إمكانية أن تضيف طهران 500 ألف برميل يوميا بنهاية العام الجاري و500 ألف أخرى بحلول أغسطس 2022.

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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