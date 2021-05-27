الأسهم الأمريكية ترتفع بصعوبة مع تراجع طلبات إعانة البطالة

_ ارتفعت الأسهم الأمريكية ارتفاعا طفيفا يوم الخميس، بعد أن أظهرت البيانات تحسنا في سوق العمل مما عزز توقعات التعافي الاقتصادي وأوقد شرارة تحول محدود صوب الأسهم الأرجح أن تستفيد من الانتعاش.

تراجع عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوى في 14 شهرا عند 406 آلاف مع تواصل رفع قيود مكافحة الجائحة، في حين أظهر تقرير آخر تسارع إنفاق الشركات على المعدات.

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رفعت البيانات عوائد سندات الخزانة الأمريكية، لتسجل السندات القياسية لأجل عشر سنوات 1.625 بالمئة مما نال من الأصول عالية النمو مثل أسهم شركات التكنولوجيا وساعد تلك المرشحة للاستفادة من تحسن الاقتصاد مثل القطاع المالي والشركات الصغيرة.

وقال براد مكميلان، مدير الاستثمار لدى كومنولث فايننشال نتورك، “عندما تنظر إلى طلبات إعانة البطالة فإن ذلك يُظهر بالفعل أننا نواصل إحراز تقدم، وإذا حصلنا على تقرير وظائف قوي في الإصدار القادم فإنه سيقدم بعض الدعم. وحتى ذلك الحين ثمة بعض الضبابية ولذا لا أعتقد أنه يوجد زخم في أي من الاتجاهين.”

وبناء على بيانات غير رسمية، ارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 136.72 نقطة بما يعادل 0.4 بالمئة ليصل إلى 34459.77 نقطة، وزاد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 4.81 نقطة أو 0.11 بالمئة مسجلا 4200.8 نقطة، وتراجع المؤشر ناسداك المجمع 1.62 نقطة أو 0.01 بالمئة إلى 13736.38 نقطة.

وتأثر ناسداك سلبا بأداء ضعيف لأسهم شركات التكنولوجيا.