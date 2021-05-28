ماكرون: من مصلحة أوروبا تزويد أفريقيا بلقاحات كوفيد-19

_ قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال زيارة لرواندا إن شحن لقاحات الوقاية من كوفيد-19 إلى أفريقيا ليس مهمة أخلاقية فحسب بل أيضا مصلحة لأوروبا وللعالم من أجل منع عودة ظهور سلالات جديدة من الفيروس.

وأضاف ماكرون أن بلاده بصدد تسليم 30 مليون جرعة لقاح لأفريقيا بنهاية العام، وستوفر ألمانيا أيضا 30 مليون جرعة أخرى، وأن الاتحاد الأوروبي سيسلم إجمالا أكثر من مئة مليون جرعة لقاح لأفريقيا هذا العام.

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وقال ماكرون خلال زيارة لمركز للتطعيمات في كيجالي على هامش زيارة رسمية “مساعدة أفريقيا على الحصول على اللقاحات… هو قبل كل شيء واجب يقتضيه التضامن، وأيضا الأمر ببساطة… في صالح كل الدول الأوروبية وكل دول العالم”.

وأضاف أن عدم وصول اللقاحات إلى كل الدول يعني أن الفيروس سيواصل الانتشار والتحور وتطوير سلالات جديدة، ربما قد تعود للظهور في دول طعمت سكانها بالفعل.

وقال “لذلك فإن هذه الاستراتيجية ليست واجبا أخلاقيا فحسب، لكن ضرورة صحية أيضا”.