الهند تسجل أدنى حصيلة يومية لإصابات كورونا في أكثر من شهر

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– سجلت الهند يوم الجمعة 186364 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، في أدنى زيادة يومية منذ 14 أبريل، بينما سجلت 3660 وفاة.
وبلغ إجمالي الإصابات في الهند 27.56 مليون بينما وصل إجمالي الوفيات إلى 318895، بحسب بيانات وزارة الصحة.
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