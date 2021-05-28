بدء تشغيل أول مركز بيانات لشركة آبل في الصين

شينخوا _ ذكرت السلطات المحلية أمس الخميس، أن أول مركز بيانات صيني لشركة آبل، قد بدأ التشغيل رسميا في مقاطعة قويتشو بجنوب غربي الصين هذا الأسبوع .

وأطلق مركز البيانات الذي قامت ببنائه شركة آبل وشركة قويتشو-السحاب المحدودة لصناعة البيانات الكبرى في منطقة قويآن الجديدة، التشغيل يوم الثلاثاء، حسب اللجنة الإدارية للمنطقة الجديدة .

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وفي عام 2017 ، وقعت شركة آبل على اتفاقية مع حكومة مقاطعة قويتشو لبناء أول مركز بيانات صيني لها في منطقة قويآن الجديدة. ومع قيمة استثمار موقع بمليار دولار أمريكي، يخطط المركز لتوفير خدمات سحابية (آيكلاود) للشركة في البر الرئيسي الصيني.

ومن المتوقع ان يعزز المركز بشكل أبعد خبرات المستخدمين الصينيين من جانب سرعة الوصول ونوعية الخدمات، علاوة على تحسين الموثوقية الشاملة لمنتجات آبل وخدماتها في البر الرئيسي الصيني.

وفي هذا الصدد، تتصدر مقاطعة قويتشو صناعة البيانات الكبرى في الصين، وذلك بفضل المناخ المحلي وإمدادات الطاقة وظروف البنية التحتية لشبكة العمل. وقد اجتذبت المقاطعة عددا من اللاعبين المهمين في القطاع، مثل آبل وهواوي وتنسنت وعلي بابا، لتأسيس مراكز حوسبة سحابية وبيانات كبرى لهذه الشركات، علاوة على مقرات إقليمية لها.