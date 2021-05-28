أسعار الذهب تتراجع مع صعود الدولار وعوائد السندات الأمريكية

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_ تراجعت أسعار الذهب اليوم الجمعة، إذ ارتفع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأميركية، فيما يترقب المستثمرون صدور بيانات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة في وقت لاحق من اليوم لاستقاء مؤشرات على الضغوط التضخمية.
وبحلول الساعة 05:35 بتوقيت جرينتش، هبطت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1891.45 دولار للأونصة. وربح المعدن حوالي 0.6% منذ بداية الأسبوع، ويتجه لتسجيل رابع مكاسبه الأسبوعية على التوالي. ونزلت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.3% إلى 1891.60 دولار.
هذا وارتفع مؤشر الدولار 0.1%، في حين تقدمت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات إلى 1.617%، وهو ما تترجم إلى زيادة تكلفة فرصة حيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.
غير أن تركيز المستثمرين ينصب على تقرير الاستهلاك الشخصي الأميركي المقرر صدوره في وقت لاحق من اليوم.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 0.8% إلى 27.64 دولار للأونصة، وهبط البلاتين 0.3% إلى 1175.44 دولار.
وارتفع البلاديوم 0.3% إلى 2814.36 دولار، إذ صعدت الأسعار بعدما توقعت شركة نورنيكل الروسية عجزا أكبر في 2021.
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