آمال التعافي تقود الأسهم اليابانية للصعود نهاية التعاملات

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_ أغلقت الأسهم اليابانية على ارتفاع اليوم الجمعة، إذ تهافت المستثمرون على الأسهم المرتبطة بموجة البيع التي أطلقها في الجلسة السابقة تعديل أجرته MSCI، في حين أثار التقدم في طرح اللقاحات الإقبال على المخاطرة على أمل في انتعاش اقتصادي سريع.
وارتفع المؤشر Nikkei بـ 2.10% إلى 29149.41 نقطة، ليغلق فوق مستوى 29000 للمرة الأولى منذ العاشر من مايو، فيما ارتفع المؤشر توبكي الأوسع نطاقا 1.91 بالمئة إلى 1947.44 نقطة.
وسجل Nikkei مكسبا أسبوعيا 2.94%، في حين أنهى Topix الأسبوع بارتفاع 2.24%.
وقال مشاركون في السوق إن طرح لقاحات كورونا ساهم في جعل المعنويات إيجابية، إذ يأمل المستثمرون في أن تساعد حملة التطعيم المستمرة في تسريع الانتعاش الاقتصادي.
وقادت المكاسب الأسهم المرتبطة بالدورة الاقتصادية، إذ كانت المكاسب الأكبر لأسهم شركات تصنيع المعادن غير الحديدية وشركات صناعة الصلب والآلات من بين 33 مؤشرا فرعيا في البورصة الرئيسية.
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