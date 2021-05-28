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وزير الإسكان يصدر 12 قرارا إداريا لإزالة مخالفات البناء

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أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 12 قراراً إدارياً لإزالة مخالفات البناء بمدن (العبور، والعبور الجديدة، وبنى سويف الجديدة)، مؤكداً مواصلة وزارة الإسكان، ممثلة فى أجهزة المدن الجديدة، إزالة جميع أنواع المخالفات والتعديات، بالمدن الجديدة، تطبيقاً للقانون، وحفاظا على مظهرها الجمالى، ولمنع ظهور أى عشوائيات بها.

وقال الجزار: تم إصدار 10 قرارات إدارية لإزالة مخالفات البناء بمدينة العبور، وقرار إداري لإزالة مخالفات البناء بمدينة العبور الجديدة، وقرار إداري لإزالة مخالفات البناء بمدينة بنى سويف الجديدة، والمتمثلة فى بناء غرف سطح بدون ترخيص، وبناء أدوار بدون ترخيص، ومخالفة النشاط المُخصص للأرض.

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ونصت القرارات التى أصدرها وزير الإسكان، على أن تتولى أجهزة مدن: العبور، والعبور الجديدة، وبنى سويف الجديدة، بمعاونة كل من شرطة التعمير، وقسم الشرطة المختص، تنفيذ الإزالات.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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