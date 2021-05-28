الليرة التركية تواصل التراجع وتسجل 8.6 مقابل الدولار

_ تراجعت الليرة التركية اليوم الجمعة إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق، متأثرة بمخاوف من ارتفاع التضخم على مستوى العالم والتوقعات على المستوى المحلي بأن البنك المركزي المصري سيخفض أسعار الفائدة قريبا، وذلك إلى جانب ظهور مخاوف بشأن انتخابات مبكرة محتملة.

وتراجعت العملة، وهي الأسوأ أداء في الأسواق الناشئة هذا العام، لما يصل إلى 8.6 مقابل الدولار، لتخترق أدنى مستوياتها على الإطلاق المسجل عند 8.58 في نوفمبر. وبحلول الساعة 0729 بتوقيت جرينتش كانت عند 8.59.

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وهبطت الليرة التركية 16% منذ منتصف مارس بعدما أقال الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس البنك المركزي المصري بشكل مفاجئ وعين مكانه آخر اشتهر في السابق بانتقاده لرفع أسعار الفائدة في الآونة الأخيرة.