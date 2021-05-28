العجز التجاري في تركيا يتراجع 33% خلال أبريل إلى 3.058 مليار دولار

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– أظهرت بيانات من معهد الإحصاءات في تركيا اليوم الجمعة، أن عجز التجارة الخارجية تراجع 33.2 بالمئة على أساس سنوي في أبريل إلى 3.058 مليار دولار وفقا لنظام التجارة العام.
وقال المعهد إنه بعد أن تضررت التجارة قبل عام من جائحة كوفيد-19 بشدة، ارتفعت صادرات تركيا في أبريل 109.2 بالمئة وارتفعت الواردات 61.1 بالمئة مقارنة بأبريل 2020.
وفي 2020، قفز العجز التجاري 69.1 بالمئة إلى 49.915 مليار دولار.
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