مال وأعمال

أسعار النفط تتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية وبرنت يستقر قرب 70 دولارا

0 نشر
حابي 0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

CairoBank

_ لم يطرأ تغير يذكر على أسعار النفط اليوم، وظل خام برنت قرب مستوى 70 دولارا للبرميل، إذ قوبلت بيانات اقتصادية أمريكية إيجابية وتوقعات بانتعاش قوي للطلب العالمي.

وبحلول الساعة 0809 بتوقيت جرينتش، تراجع برنت 16 سنتا بما يعادل 0.2 في المائة إلى 69.30 دولار للبرميل، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ثلاثة سنتات أو ما يقل عن 0.1 في المائة إلى 66.88 دولار للبرميل.

CSR_2021

وقال أويجن فاينبرج المحلل لدى كومرتس بنك “بدعم البيانات الاقتصادية الجيدة والإقبال على المخاطرة من جانب المستثمرين في الأسواق المالية، يتجه برنت من جديد إلى مستوى 70 دولارا للبرميل المهم نفسيا”.

وأضاف “المخاوف بشأن الطلب بسبب الجائحة تنحسر بفعا التفاؤل في ضوء العودة السريعة للمستهلكين”.

ويتجه برنت وغرب تكساس الوسيط كلاهما لتسجيل مكاسب أسبوعية أربعة في المائة وخمسة في المائة على الترتيب.

يتوقع المحللون أن يرتفع الطلب العالمي على النفط إلى ما يقرب من 100 مليون برميل يوميا في الربع الثالث من العام بدعم موسم السفر الصيفي في أوروبا والولايات المتحدة، وذلك بعد برامج التطعيم الواسعة النطاق باللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

وقدمت بيانات اقتصادية قوية من الولايات المتحدة، أكبر اقتصاد ومستهلك للنفط في العالم، الدعم أيضا، إذ انخفض عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة إلى أدنى مستوى منذ منتصف مارس 2020، وهو ما جاء أفضل من التوقعات.

Bank-misr-adv-new

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أسعار النفط تتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية وبرنت يستقر قرب 70 دولارا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا