أسعار النفط تتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية وبرنت يستقر قرب 70 دولارا

_ لم يطرأ تغير يذكر على أسعار النفط اليوم، وظل خام برنت قرب مستوى 70 دولارا للبرميل، إذ قوبلت بيانات اقتصادية أمريكية إيجابية وتوقعات بانتعاش قوي للطلب العالمي.

وبحلول الساعة 0809 بتوقيت جرينتش، تراجع برنت 16 سنتا بما يعادل 0.2 في المائة إلى 69.30 دولار للبرميل، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ثلاثة سنتات أو ما يقل عن 0.1 في المائة إلى 66.88 دولار للبرميل.

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وقال أويجن فاينبرج المحلل لدى كومرتس بنك “بدعم البيانات الاقتصادية الجيدة والإقبال على المخاطرة من جانب المستثمرين في الأسواق المالية، يتجه برنت من جديد إلى مستوى 70 دولارا للبرميل المهم نفسيا”.

وأضاف “المخاوف بشأن الطلب بسبب الجائحة تنحسر بفعا التفاؤل في ضوء العودة السريعة للمستهلكين”.

ويتجه برنت وغرب تكساس الوسيط كلاهما لتسجيل مكاسب أسبوعية أربعة في المائة وخمسة في المائة على الترتيب.

يتوقع المحللون أن يرتفع الطلب العالمي على النفط إلى ما يقرب من 100 مليون برميل يوميا في الربع الثالث من العام بدعم موسم السفر الصيفي في أوروبا والولايات المتحدة، وذلك بعد برامج التطعيم الواسعة النطاق باللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

وقدمت بيانات اقتصادية قوية من الولايات المتحدة، أكبر اقتصاد ومستهلك للنفط في العالم، الدعم أيضا، إذ انخفض عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة إلى أدنى مستوى منذ منتصف مارس 2020، وهو ما جاء أفضل من التوقعات.