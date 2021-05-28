المعنويات الاقتصادية في منطقة اليورو تبلغ قمة 3 سنوات خلال مايو

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_ أظهرت بيانات اليوم الجمعة، تحسن المعنويات الاقتصادية في منطقة اليورو بأكثر من المتوقع لتبلغ أعلى مستوى لها في ثلاث سنوات في مايو، إذ كانت أكبر الزيادات في قطاعي الخدمات وتجارة التجزئة ولدى المستهلكين مع تخفيف الحكومات القيود المرتبطة بجائحة كورونا.
وارتفع مؤشر المفوضية الأوروبية للمعنويات الاقتصادية إلى 114.5 نقطة في مايو من 110.5 في أبريل، متجاوزا التوقعات في استطلاع رأي أجرته لتحسن إلى 112.1. وهذا هو أعلى مستوى للمؤشر منذ يناير 2018.
وكان التفاؤل في قطاع الخدمات، الذي يشكل ثلثي اقتصاد منطقة اليورو، هو الأكثر زيادة بارتفاعه إلى 11.3 نقطة من 2.2، وهو أعلى بكثير من التوقعات التي كانت لزيادة إلى 7.5.
وارتفعت المعنويات في قطاع التجزئة إلى 0.4 من -3.0، إذ أعيد فتح العديد من المتاجر بعد إجراءات الإغلاق.
وارتفعت معنويات المستهلكين إلى -5.1 من -8.1 في أبريل، في تحرك أعلى بكثير من المتوسط في فترة طويلة البالغ -11.0.
وزادت المعنويات في قطاع الصناعة إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، كما سجل قطاع البناء ارتفاعا.
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