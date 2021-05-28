سلطنة عمان تخفض بعض رسوم المنشآت الاقتصادية دعما للتوطين

دوت الخليج – أعلنت وزارة العمل في سلطنة عمان، عن تطبيق حزمة التحفيز الاقتصادي للمنشآت فيما يتعلق بتخفيض رسوم ترخيص استقدام وتجديد ترخيص مزاولة العمل للقوى العاملة غير العُمانية المحددة في القرار الوزاري رقم (12/2021) وذلك للمهن العليا والمتوسطة والمهن الفنية والتخصصية.

وأوضحت الوزارة، أن نسبة تخفيض الرسوم للمنشآت التي تعمل بها قوى عاملة عمانية تصل 25%، فيما تصل بالنسبة للمنشآت المحققة لنسب التوطين 50%.

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وأكدت العمل العمانية على أنه سيت احتساب نسب التوطين وفقا لتوزيع العاملين على الأنشطة الاقتصادية المختلفة لدى المنشأة.

كانت العمل العمانية قد أعلنت أمس الخميس، عن تطبيـق قرار الرسـوم الجديـدة لتصاريح العمـل للقوى العاملـة غـير العمانية للمهن العليا والمتوسطة والمهـن الـفـنـيـة والتخصصـيـة، بداية من شهر يونيو المقبل.

وأوضحت وزارة العمل، أن الـرسـوم الجديدة لتصاريح العمل للمؤسسات الصغيرة والمتوسـطة ستدخل حيز التطبيق اعتبـاراً من مطلع يونيو المقبل.

وأفادت بأن القرار سيشمل الطلبات الجديدة والمقدمة سابقاً في حال عدم مبادرة أصحاب العمل بدفع الرسوم المستحقة قبل تاريخ تطبيق القرار.