التضخم في فرنسا يرتفع لأعلى مستوى منذ أكثر من عام

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وكالات _ ارتفعت أسعار المستهلك في فرنسا بأسرع وتيرة منذ أكثر من عام في مايو الجاري، طبقا لبيانات من مكتب الإحصاء “إنسي” اليوم الجمعة. وزاد التضخم في أسعار المستهلك إلى 1.4 % من 1.2 % في إبريل الماضي.
وجاء المعدل متمشيا مع توقعات خبراء الاقتصاد وكانت آخر مرة تم فيها الإبلاغ عن معدل أعلى مماثل في فبراير 2020 .
كانت الزيادة ناجمة بشكل كبير عن ارتفاع أسعار الطاقة إلى 11.08 % من 8.8 %. وفي الوقت نفسه، مازالت أسعار السلع المصنعة مستقرة وتباطأ التراجع في أسعار الغذاء بشكل طفيف ليصل إلى 0.2 %.
وأظهرت البيانات زيادة في أسعار الخدمات بواقع 1% .
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