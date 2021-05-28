الأسهم الأمريكية تبدأ تعاملاتها مرتفعة رغم صعود التضخم

_ بدأت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية تعاملاتها مرتفعة اليوم مع تغاضي المستثمرين عن بيانات تظهر قفزة في التضخم، وإن كانت المخاوف السائدة في الآونة الأخيرة من طفرة في الأسعار قد أبقت المؤشر ستاندرد أند بورز 500 صوب أقل مكاسبه الشهرية منذ فبراير. ووفقا لرويترز ارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 93.9 نقطة بما يعادل 0.27 بالمئة ليصل إلى 34558.5 نقطة. Your browser does not support the video tag. وزاد ستاندرد أند بورز 9.9 نقطة أو 0.24 بالمئة مسجلا 4210.77 نقطة. وتقدم المؤشر ناسداك المجمع 55.8 نقطة أو 0.41 بالمئة إلى 13792.048 نقطة.

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