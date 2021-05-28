سي إن بي سي _ قالت وزارة الطاقة الروسية الجمعة 28 مايو، إن روسيا وباكستان وقعتا اتفاقا لبناء خط أنابيب لنقل الغاز باسم “باكستان ستريم”. وقع الاتفاق وزير الطاقة الروسي نيكولاي شولجينوف والسفير الباكستاني في موسكو شفقت علي خان، حسبما أفادته الوزارة. Your browser does not support the video tag.

Your browser does not support the video tag.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر روسيا وباكستان تتفقان على بناء خط أنابيب لنقل الغاز على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.