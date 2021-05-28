مال وأعمال

روسيا وباكستان تتفقان على بناء خط أنابيب لنقل الغاز

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سي إن بي سي _ قالت وزارة الطاقة الروسية الجمعة 28 مايو، إن روسيا وباكستان وقعتا اتفاقا لبناء خط أنابيب لنقل الغاز باسم “باكستان ستريم”.

وقع الاتفاق وزير الطاقة الروسي نيكولاي شولجينوف والسفير الباكستاني في موسكو شفقت علي خان، حسبما أفادته الوزارة.

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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