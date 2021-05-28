وكالة الأدوية الأوروبية توافق على استخدام لقاح فايزر للأطفال ما بين 12 إلى 15 عاما

فرانس برس _ في أول خطوة لتطعيم الأطفال في الاتحاد الأوروبي بلقاحات مضادة لفيروس كورونا، وافقت وكالة الأدوية الأوروبية الجمعة على استخدام لقاح فايزر- بايونتيك للفئة العمرية 12 إلى 15 عاما.

وأفاد مدير استراتيجية التطعيم لدى الوكالة ماركو كافاليري الصحفيين “كما كان متوقعا، وافقت لجنة الأدوية البشرية التابعة لوكالة الأدوية الأوروبية على استخدام لقاح فايزر- بايونتيك للأطفال الذين تبلغ أعمارهم ما بين 12 و15 عاما”.