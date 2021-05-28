بريطانيا تسجل 4182 إصابة جديدة بفيروس كورونا و10 وفيات

_ أظهرت بيانات رسمية في بريطانيا تسجيل 4182 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا وعشر وفيات يوم الجمعة. وتشير البيانات إلى أن 38.87 مليون شخص حصلوا على الجرعة الأولى من اللقاح الواقي من فيروس كورونا وهو ما يعادل 73.8 بالمئة من إجمالي عدد السكان البالغين. Your browser does not support the video tag.

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