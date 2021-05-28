إنتاج النفط في الولايات المتحدة يرتفع 14.3% شهر مارس

_ قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الجمعة إن إنتاج الولايات المتحدة من النفط الخام قفز 14.3 بالمئة إلى 11.2 مليون برميل يوميا في مارس من 9.8 مليون برميل يوميا في فبراير.

كان الانتاج تراجع تراجعا حادا في فبراير عندما تسبب البرد القارس في تجمد آبار النفط والغاز الطبيعي وانقطاع الكهرباء عن الملايين في تكساس وولايات أخرى بجنوب ووسط البلاد.