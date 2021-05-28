مجموعة السبع تدعو الدول الديمقراطية لدعم إصلاح نظام التجارة العالمي

وكالات _ دعا وزراء تجارة دول مجموعة السبع الغنية الدول الديمقراطية في أنحاء العالم إلى دعم إصلاحات لنظام التجارة العالمي الحالي، وانتقدوا من يقوضون هذا النظام. وقالوا في بيان أصدرته بريطانيا، رئيس مجموعة السبع هذا العام: “نحن، وزراء تجارة مجموعة السبع، نقف صفا واحدا في التزامنا بتجارة حرة وعادلة كمبدأ وهدف أساسي لنظام التجارة متعدد الأطراف القائم على القواعد، وفي التزامنا بتحديث قواعد التجارة الدولية”. Your browser does not support the video tag.

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