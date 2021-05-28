فرنسا تعلن وجود أكثر من 3100 مريض بكوفيد-19 في العناية المركزة

_ أعلنت فرنسا أن عدد من يعالجون في وحدات العناية المركزة بسبب الإصابة بكوفيد-19 انخفض بواقع 102 مسجلا 3104 حالات يوم الجمعة بينما تراجع العدد الإجمالي لمن يتلقون العلاج في المستشفى بسبب المرض بواقع 669 مريضا إلى 17272.

ويقل الرقمان بشكل كبير في الأسابيع الماضية على الرغم من أن الحكومة خففت تدريجيا من إجراءات العزل العام وحظر التجول.

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وسجلت فرنسا 11268 إصابة جديدة مما رفع الإجمالي إلى خمسة ملايين و640 ألفا. وشكلت الزيادة بين أسبوع وآخر بنسبة 1.2 بالمئة أقل نسبة منذ بداية الجائحة.

كما أعلنت وزارة الصحة يوم الجمعة عن تسجيل 125 وفاة جديدة بالمرض منها 27 في دور للرعاية على مدى الأيام الثلاثة الماضية.