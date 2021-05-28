مال وأعمال

خام برنت يغلق عند ذروة عامين وسط توقعات متفائلة للطلب

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_ ختمت أسعار النفط الأسبوع مرتفعة أكثر من خمسة بالمئة، مع صعود خام القياس العالمي برنت يوم الجمعة ليغلق عند ذروة عامين، بفضل بيانات قوية للاقتصاد الأمريكي وتوقعات بانتعاش الطلب العالمي مما طغى على بواعث القلق من زيادة المعروض الإيراني فور رفع العقوبات.

ارتفع برنت 17 سنتا بما يعادل 0.2 بالمئة ليتحدد سعر التسوية عند 69.63 دولار للبرميل، أعلى إقفال له منذ مايو 2019. وزاد الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 53 سنتا أو 0.79 بالمئة ليغلق على 66.32 دولار للبرميل.

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وقال إيوجن فاينبرج المحلل في كومرتس بنك “متعززا ببيانات اقتصادية جيدة وشهية للمخاطرة بين المستثمرين في أسواق المال، يستهدف برنت مجددا مستوى 70 دولارا للبرميل المهم نفسيا.”

وأضاف “المخاوف حيال الطلب بسبب الجائحة تفسح الطريق للتفاؤل في ضوء العودة السريعة للمستهلكين.”

يتوقع المحللون انتعاش الطلب العالمي على النفط ليقترب من 100 مليون برميل يوميا في الربع الثالث من العام بفضل موسم الرحلات الصيفية في أوروبا والولايات المتحدة عقب برامج واسعة النطاق للتطعيم ضد كوفيد-19

وقال محللو أيه.إن.زد “الطلب على البنزين أصبح يتجاوز مستويات 2019 في مناطق عديدة.”

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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