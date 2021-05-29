مؤشرات وول ستريت تتجاهل بيانات التضخم وتغلق على ارتفاع

_ ارتفعت الأسهم الأمريكية يوم الجمعة مع تغاضي المستثمرين عن قراءة أقوى من المتوقع للتضخم، ليقتنص المؤشران داو جونز الصناعي وستاندرد آند بورز 500 أول مكسب أسبوعي لهما في ثلاثة أسابيع.

ارتفعت أسعار المستهلكين، بحساب أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي دون مكونات الغذاء والطاقة شديدة التقلب، 0.7 بالمئة في أبريل، متجاوزة تقدير المحللين البالغ 0.6 بالمئة وعقب زيادة 0.4 بالمئة في مارس . وهذا المؤشر هو المحبذ لمجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي لقياس معدل التضخم.

Your browser does not support the video tag.

وفي الاثني عشر شهرا حتى أبريل، صعد مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي 3.1 بالمئة، مخترقا هدف مجلس الاحتياطي البالغ اثنين بالمئة، وسط طفرة في الطلب مع إعادة فتح الاقتصاد.

يراقب المستثمرون بيانات الاقتصاد وتعليقات مسؤولي مجلس الاحتياطي عن كثب لاستقاء المؤشرات على تضخم منفلت وإمكانية أن يشرع البنك المركزي المصري في سحب إجراءات التحفيز الاقتصادي الضخمة.

وقال كيث بوكانا، مدير المحفظة لدى جلوبالت في أتلانتا، “ستظل البيانات متقلبة. بيانات التضخم التي رأيناها اليوم متمثلة في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي جاءت مرتفعة، لكنها ليست بعيدة في واقع الأمر عن متوسط التوقعات.”

وتابع “لسنة الأساس تأثير لا ريب فيه، مما يشوه النتائج المستخلصة من بعض الأرقام السنوية بالغة الضخامة.”

وبناء على بيانات غير رسمية، ارتفع داو 61.32 نقطة بما يعادل 0.18 بالمئة ليصل إلى 34525.96 نقطة، وزاد ستاندرد آند بورز 2.92 نقطة أو 0.07 بالمئة مسجلا 4203.8 نقطة، وتقدم المؤشر ناسداك المجمع 11.33 نقطة أو 0.08 بالمئة إلى 13747.61 نقطة.