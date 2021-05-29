- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
_ ارتفعت الأسهم الأمريكية يوم الجمعة مع تغاضي المستثمرين عن قراءة أقوى من المتوقع للتضخم، ليقتنص المؤشران داو جونز الصناعي وستاندرد آند بورز 500 أول مكسب أسبوعي لهما في ثلاثة أسابيع.
ارتفعت أسعار المستهلكين، بحساب أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي دون مكونات الغذاء والطاقة شديدة التقلب، 0.7 بالمئة في أبريل، متجاوزة تقدير المحللين البالغ 0.6 بالمئة وعقب زيادة 0.4 بالمئة في مارس . وهذا المؤشر هو المحبذ لمجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي لقياس معدل التضخم.
وفي الاثني عشر شهرا حتى أبريل، صعد مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي 3.1 بالمئة، مخترقا هدف مجلس الاحتياطي البالغ اثنين بالمئة، وسط طفرة في الطلب مع إعادة فتح الاقتصاد.
يراقب المستثمرون بيانات الاقتصاد وتعليقات مسؤولي مجلس الاحتياطي عن كثب لاستقاء المؤشرات على تضخم منفلت وإمكانية أن يشرع البنك المركزي المصري في سحب إجراءات التحفيز الاقتصادي الضخمة.
وقال كيث بوكانا، مدير المحفظة لدى جلوبالت في أتلانتا، “ستظل البيانات متقلبة. بيانات التضخم التي رأيناها اليوم متمثلة في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي جاءت مرتفعة، لكنها ليست بعيدة في واقع الأمر عن متوسط التوقعات.”
وتابع “لسنة الأساس تأثير لا ريب فيه، مما يشوه النتائج المستخلصة من بعض الأرقام السنوية بالغة الضخامة.”
وبناء على بيانات غير رسمية، ارتفع داو 61.32 نقطة بما يعادل 0.18 بالمئة ليصل إلى 34525.96 نقطة، وزاد ستاندرد آند بورز 2.92 نقطة أو 0.07 بالمئة مسجلا 4203.8 نقطة، وتقدم المؤشر ناسداك المجمع 11.33 نقطة أو 0.08 بالمئة إلى 13747.61 نقطة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مؤشرات وول ستريت تتجاهل بيانات التضخم وتغلق على ارتفاع على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.