الهند تسجل أدنى زيادة يومية في إصابات كورونا منذ 45 يوما

_ سجلت الهند يوم السبت 29 مايو 173790 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية في أدنى زيادة يومية لها منذ 45 يوما بينما ارتفع عدد الوفيات 3617.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة أن عدد الإصابات في الهند يبلغ الآن 27.7 مليونا مع تسجيل 322512 حالة وفاة.