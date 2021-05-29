بايدن يهدف إلى إنفاق 88 مليار دولار لتمويل تطوير النقل والطرق

وكالات _ نُشرت أمس الجمعة ميزانية اقترحها الرئيس الأمريكي جو بايدن لوزارة النقل تركز بقوة على البنية التحتية للبلاد معززة تمويل القطارات ووسائل النقل وكذلك الإنفاق على الطيران وسلامة الطرق السريعة.

وستنفق ميزانية بايدن المقترحة 88 مليار دولار بعضها لتحديث 20 ألف ميل من الطرق السريعة والطرق وإصلاح عشرة جسور تعتبر الأكثر أهمية من الناحية الاقتصادية وإصلاح أسوأ عشرة آلاف جسر صغير.

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وبموجب الخطة ، ستغير الحكومة أيضا آلاف الحافلات وعربات السكك الحديدية وتحديث المطارات التي تحتاج ذلك .وتعد تلك الخطة منفصلة عن اقتراح بايدن للبنية التحتية والوظائف الذي يبلغ 2.3 تريليون دولار.

وقال وزير النقل بيت بوتيجيج إن هذه الميزانية “ستبدأ في منح أمريكا الأدوات اللازمة للعودة إلى العمل ، وتحديث بنيتنا التحتية ، ومكافحة أزمة المناخ ، وبناء المساواة في نظام النقل لدينا حتى يتمكن الجميع من التنقل بأمان وبتكلفة معقولة”.