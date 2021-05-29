الاتصالات توقع شراكات جديدة مع ديل وفودافون وكاسبرسكى وهواوي

شهد الدكتورعمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإعلان عن شراكات جديدة وتوقيع مذكرات تفاهم بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وأربعة من كبرى الشركات العالمية المطورة للتكنولوجيا العاملة فى مصر وهم شركة دِل تكنولوجيز، وفودافون مصر، وكاسبرسكى، وهواوى تكنولوجيز بهدف تعزيز مهارات الشباب الملتحقين بمبادرة بُناة مصر الرقمية التى أطلقتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنمية قدرات المتفوقين من خريجى كليات الهندسة والحاسبات والمعلومات وصقلهم بالعلم والخبرات العملية اللازمة ليحظوا بمقتضاها على درجة الماجستير المهنى فى إحدى التخصصات المتعمقة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وتعقيبًا على التوقيع؛ أكد الدكتورعمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على أن بناء القدرات يعد أحد أهم محاور استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وذلك فى إطار العمل على خلق قاعدة عريضة من الكفاءات المتعمقة والمتدربة فى كافة مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبناء مصر الرقمية وتعزيز مكانة مصر على خريطة هذه الصناعة؛ مشيرا إلى أن مبادرة بُناة مصر الرقمية تأتى تكريسا لهذه الجهود حيث تهدف الى إعداد نخبة متميزة من المتخصصين فى علوم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على نحو غير مسبوق من خلال برنامج تعليمى متكامل على أربعة محاور حيث يتم خلاله التعاون مع كبرى الجامعات الدولية لصقل القدرات التقنية للشباب الملتحقين فى المبادرة، وكذلك تنمية المهارات الشخصية بالتعاون مع كبرى الشركات والمؤسسات الدولية العاملة فى مجالات تنمية المهارات الإدارية، وكذلك التعاون مع كبرى الشركات المتخصصة لتنمية القدرات اللغوية ليتمكن الشباب من التواصل مع غيرهم من مختلف دول العالم؛ فيما يتمثل المحور الرابع فى المبادرة فى إتاحة التدريب العملى الذى يتطلب إقامة شراكات مع الشركات العالمية الرائدة فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

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وأضاف الدكتورعمرو طلعت أن هذا التعاون يؤكد على الشراكة بين كافة عناصر القطاع ومجتمع المعلومات فى مصر لإنجاح هذه المبادرة التى ستحقق منفعة مشتركة لكافة عناصر المنظومة؛ سواء على مستوى الشباب الذى يتلقى تدريًبا على أعلى مستوى، والقطاع الحكومى الذى يستفيد من مخرجات المبادرة والتى تتمثل فى خلق جيل جديد ومتميز ومتخصص فى مختلف علوم وتخصصات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وكذلك الشركات المحلية والناشئة والكبرى العاملة فى مصر من خلال توافر كوادر مدربة ومكتملة المهارات تلبى متطلبات سوق العمل المحلى وقادرة على المنافسة فى السوقين الإقليمى والعالمي.

وقال الأستاذ طارق هيبة مدير عام شركة «دِل تكنولوجيز» فى مصر:”تهدف شركة دِل تكنولوجيز إلى خلق تقنيات لدفع عجلة التقدم البشري، وهنا فى مصر، نحن ملتزمون بشكل وثيق بتحقيق رؤية الدولة نحو تنويع الاقتصاد عبر البنية التحتية للتكنولوجيا المتقدمة وتنمية المهارات والابتكار. ولهذا، نستكشف باستمرار المبادرات التى تساعدنا على تعزيز التغيير الإيجابي. نحن ندرك بالفعل أهمية بناء القوى العاملة المستقبلية وتزويد الطلاب والشباب بالمعرفة والمهارات التى يحتاجون إليها للمشاركة بنجاح فى الاقتصاد الرقمي. حيث تهدف مذكرة التفاهم التى نبرمها مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى دعم مبادرة بُناة مصر الرقمية؛ والتى تهدف إلى مساعدة الطلاب على تطوير المهارات الأساسية فى المجالات الناشئة مثل علوم البيانات وتحليلات البيانات والذكاء الاصطناعي”؛ وأضاف أنه “جنبًا إلى جنب مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومبادرة بُناة مصر الرقمية، سننظم أيضًا جلسات توعية وندوات عبر الإنترنت مع منح الطلاب الفرصة للمشاركة فى هاكاثونات التدريب والمختبرات التجريبية العملية. ومن خلال العمل مع الطلاب، يمكننا أيضًا تحديد التحديات وتقديم الحلول المعتمدة على التقنيات الجديدة ونماذج الأعمال المبتكرة، بالإضافة إلى تشكيل قادة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى المستقبل الرقمى لمصر.”

وصرح محمد عبدالله الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة فودافون مصر: “نفخر بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات شريكاً داعما لمبادرة بُناة مصر الرقمية التى تعكس استراتيجية ڤودافون فى دعم التحول الرقمى فى قطاعات الدولة المختلفة ” .

وأضاف عبد الله :”إن دور فودافون مصر فى المبادرة يسهم بشكل مباشر فى بناء قدرات الشباب الجامعى المشارك فى المبادرة ليكونوا جاهزين لسوق العمل وللوظائف المستقبلية فى مجال تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، ونعمل دائما على خلق شراكات ونماذج تعاون مع الجهات الحكومية والوزارات المعنية التى من شأنها تطوير ودعم منظومة التحول الرقمى فى مصر لتحقيق استراتيجية مصر الرقمية.

وتقدم فودافون مصر فى هذه المبادرة برامج تدريبية عملية للمشاركين فى المبادرة من خلال خبراء من شركة فودافون مصر وأكاديمية فودافون للتعلم فى مجال تكنولوجيا المعلومات والأمن السيبرانى والعديد من مجالات التقنية الحديثة، بالإضافة إلى تطوير حاضنات الأعمال الداعمة للشركات الناشئة وتقديم استشارات تقنية ورعاية وتمويل لمشروعات التخرج، والتواصل وتبادل المعرفة من خلال منصات فودافون المختلفة.

فيما تهدف الشراكة مع شركة كاسبرسكى إلى تزويد الشباب المصرى بمهارات الأمن الرقمى والتدريب الذى يحتاجونه ليصبحوا متخصصين فى هذا المجال الحيوى ضمن قطاع تكنولوجيا المعلومات؛ فى ظل تزايد التهديدات الرقمية مع التطور التكنولوجى المستمر مما يلزم أن يعمل خبراء الأمن الرقمى على التصدى لها والتخفيف من حدّتها، وما يؤكد الحاجة إلى تدريب الطلبة رقميًا ليصبحوا خبراء فى أمن تكنولوجيا المعلومات بمختلف القطاعات فى الجمهورية. وبموجب هذه الشراكة تقدّم الشركة مبادرات تعليمية متعددة لكل من الطلبة والأساتذة.

وأعرب أمير كنعان المدير التنفيذى لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا بشركة كاسبرسكى، عن سروره لكون كاسبرسكى “شريك استراتيجى فى تكنولوجيات الأمن الرقمى والذى يضافر جهوده مع جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى تنفيذ مبادرة بُناة مصر الرقمية”، قائلًا إن هذه المبادرة قامت على أساس أن شباب اليوم سوف يساعدون فى تشكيل ملامح المستقبل. وأضاف: “يسعدنا أن نزوّد الخريجين الشباب بمنصة تتيح لهم المجال لبناء مهاراتهم وإثراء معرفتهم عبر التدريب الشامل والأنشطة التعليمية المتخصصة، وستكون هذه الشراكة شاهداً على أهمية مضافرة الجهود وتبادل المعرفة بين الجهات الحكومية والشركات فى سبيل بناء غدٍ أفضل للجميع”.

وعلى صعيد متصل يهدف التعاون مع شركة هواوى تكنولوجيز إلى تقديم دورات تكنولوجية توعوية لطلاب المبادرة، بالإضافة إلى توفير مسار تدريبى على علوم الذكاء الاصطناعى وعلوم البيانات الضخمة والحوسبة السحابية وأمن الشبكات، وتوفير المحتوى الأكاديمى والتدريب العملى فى المختبرات الإفتراضية، فضلًا عن تفعيل التواصل بين الشركات وخريجى مبادرة ” بُناة مصر الرقمية” من خلال تنظيم معارض التوظيف لمساعدة الخريجين فى إيجاد فرص عمل متميزة.

ومن جانبه أكد فنسنت صن الرئيس التنفيذى لـشركة هواوي مصر، “نفتخر بشراكتنا مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى تنفيذ مبادرة بُناة مصر الرقمية، لأننا ندرك تمامًا ان الاستثمار فى الموارد البشرية لاسيما الشباب؛ هو أساس التنمية بمختلف جوانبها. وقد حرصنا منذ بداية عملنا فى مصر منذ أكثر من 20 عاما على إطلاق العديد من البرامج والمبادرات للشباب التى تمكنهم من أن يصبحوا قادة فى مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على مستوى عالمى وقادرين على تنفيذ الرؤية الرقمية لمصر.”

وقع مذكرات التفاهم من جانب وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس رأفت هندى نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للبنية التحتية؛ ومن جانب الشركات كلا من المهندس ماجد محمود نائب الرئيس والمدير العام لمركز التميز بشركة دِل تكنولوجيز مصر، والأستاذ أيمن عصام رئيس قطاع الشؤون الخارجية والقانونية بشركة فودافون مصر، والمهندس خالد محمد مدير شركة كاسبرسكي في مصر وشمال وشرق أفريقيا بالنيابة عن أمير كنعان المدير التنفيذى لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا بشركة كاسبرسكى ، وفنسنت صن الرئيس التنفيذى لشركة هواوى مصر؛ وذلك بحضور الدكتورة هدى بركة مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنمية المهارات التكنولوجية، وعدد من قيادات كلا من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والشركات الأربعة.

الجدير بالذكر أن مبادرة بُناة مصر الرقمية تم إطلاقها فى سبتمبر الماضى؛ وهى منحة مجانية مقدمة للمتفوقين من خريجى الجامعات المصرية الذين لم يمضى على تخرجهم أكثر من خمس سنوات من كليات الهندسة أقسام حاسبات أو الكترونيات أو اتصالات أو طبية، أو كليات حاسبات ومعلومات، أو كليات علوم رياضة قسم حاسب آلى من جميع المحافظات. ويحصل خريجى المبادرة على درجة الماجستير المهنى من كبرى الجامعات العالمية فى مجالات الذكاء الاصطناعى، وعلوم البيانات، والأمن السيبرانى، وعلم الروبوتات والأتمتة، والفنون الرقمية، بالإضافة الى شهادات تدريب معتمدة من الشركات العالمية المطورة للتكنولوجيا، وأيضا شهادة فى المهارات القيادية والإدارية، وأخرى فى اللغة الإنجليزية.

وقد بدأ طلبة الفصل الدراسى ربيع 2021 بالمبادرة الدراسة بجامعة اوتاوا الكندية فى أول مايو الجارى فى ثلاثة تخصصات وهى : الذكاء الإصطناعى وعلوم البيانات، علوم الروبوتات والأتمتة، والأمن السيبراني، كما أتموا برامج المهارات القيادية والإدارية واللغوية المقدمة من شركات Dale Carnegie و Berlitz ، وكذلك برامج التدريب المقدمة من الشركات العالمية وهى AWS وCisco و IBM و Microsoft و VMWare .

ولقد قامت المبادرة بتقديم عدد من ندوات التوعية بالمبادرة لطلبة وخريجى الكليات المستهدفة فى بعض الجامعات المصرية فى مختلف المحافظات ومنها الإسكندرية والجيزة والقاهرة والوادى الجديد ومن المخطط أن تستمر تلك الندوات لتشمل الكليات المستهدفة فى معظم الجامعات على مستوى الجمهورية.

كما أنه من المقرر أن تبدأ الدراسة بالفصل الدراسى صيف 2021 فى أول يونيو؛ على أن يتم فتح باب التقديم فى الفصل الدراسى الجديد خريف 2021 فى الأول من يوليو المقبل.