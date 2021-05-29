الحكومة تنفي اعتزامها زيادة الرسوم الجمركية خلال الفترة المقبلة

نفت وزارة المالية اعتزامها زيادة الرسوم الجمركية خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت في بيان نشره المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن الرسوم الجمركية على مختلف الواردات ثابتة دون أي زيادة.

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وأشارت إلى أنه جار تنفيذ المشروع القومي لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الجمركية والذي يسهم في تقديم عدد من التيسيرات للمتعاملين مع مصلحة الجمارك من المستوردين أو أصحاب البضائع أو وكلائهم من المستخلصين الجمركيين، من خلال تبسيط الإجراءات، وتقليص زمن الإفراج الجمركي، وخفض تكلفة السلع والخدمات بالأسواق المحلية.