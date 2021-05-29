مباني إدريس توقع مع إنتركونتيننتال عقد إقامة فندق باستثمارات 250 مليون جنيه

وقعت شركة مبانى إدريس اتفاقية تعاون مع مجموعة فنادق ومنتجعات إنتركونتيننتال العالمية «IHG» لإدارة فندق «هواليداي إن» والذي يقام بمدينة أسيوط الجديدة في مشروع «أصايلة».

ووفق بيان الشركة، تم التوقيع بحضور مسؤولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ووزارة السياحة ورئيس جهاز مدينة أسيوط الجديدة وقيادات شركة مبانى إدريس وإنتركونتيننتال العالمية.

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ومن المقرر أن يصبح فندق “هوليداي إن أصايلة” بمدينة أسيوط الجديدة ثالث فندق هوليداي إن لمجموعة إنتركونتيننتال في مصر، وأول فندق لها بقلب الصعيد ويشمل على 157 غرفة فندقية، وهو فئة 4 نجوم بخدمات 5 نجوم ومن المتوقع افتتاحه 2024، وتبلغ استثماراته 250 مليون جنيه.

وقال المهندس محمد أنور، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للشؤون التجارية و العقارية، إن افتتاح فندق «هواليداى إن» بمدينة أسيوط الجديدة خطوة هامة فى أحداث الطفرة التنموية المنشودة بمدن الصعيد والتى تتعاون أجهزة الدولة والقطاع الخاص على تحقيقيها.

وقالت المهندسة جيهان عمار, رئيس جهاز مدينة أسيوط الجديدة، إن وجود فندق بإدارة عالمية بصعيد مصر بمدينة أسيوط الجديدة سيحقق أضافة وطفرة بالمدينة ككل، مشيرة الى أن المدينة بها احتياج حقيقي للفنادق السياحية ذات الإدارة العالمية بالنظر الى إقامة العديد من المؤتمرات والفعاليات الدولية وتوافد العديد من الزوار.

وأوضحت ان صعيد مصر ككل يشهد طفرة كبرى منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي وعلى مستوي أسيوط الجديدة هناك العديد من المشروعات التنموية الكبري التى أسهمت فى جذب الاستثمارات والكثافات السكانية حيث كانت الكتلة العمرانية قبل خمس سنوات 3000 فدان فقط وصلت الآن إلى 9000 فدان تشمل وحدات الإسكان الاجتماعى وأراضى وخدمات تنموية كبري منها الجامعات حيث جارى إنشاء 4 جامعات منها فرع لجامعة أسيوط وجامعة أهلية وأخرى تكنولوجية كما تم إفتتاح جامعة سفنكس فى الموسم الدراسى الماضى.

ومن جانبه قال عبد الفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشأت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، إن وزارة السياحة تتبنى إستراتيجيات للتعاون مع القطاع الخاص فى القطاع السياحى وتقديم الدعم الفنى والتقنى لهم وسيتم الإعلان قريباً عن فنادق بمحافظات سوهاج والمنيا، لافتا إلى أن التراخيص يتم إنهاءها فى فترة لاتتخطى 15 يوماً حال إكتمال الأوراق والإجراءات.

فيما أكد المهندس محمد إدريس، رئيس مجلس إدارة شركة مبانى إدريس أن الشركة أجرت دراسات واسعة لمعرفة إحتياجات أهالى الصعيد من الخدمات وجدت من ضمنها نقص الخدمات الفندقية ذات الإدارة العالمية، متوقعاً إسهام تلك الخطوة الهامة فى دفع الاستثمارات بقلب صعيد مصر.