وكالات _ أعلنت وزارة الداخلية السعودية قبل قليل، أنه تقرر السماح بدخول المملكة للقادمين من الإمارات وألمانيا وأمريكا وإيرلندا وإيطاليا والبرتغال وبريطانيا والسويد وسويسرا وفرنسا واليابان. وقالت أن القرار يأتي في أعقاب استقرار الوضع الوبائي وفاعلية السيطرة على جائحة كورونا في قائمة الدول المعلن عنها، بما يسمح بقدوم الوافدين منها للمملكة، بداية من غد الأحد. Your browser does not support the video tag.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السعودية ترفع حظر دخول القادمين من 11 دولة بينها الإمارات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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