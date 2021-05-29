مال وأعمال

السعودية ترفع حظر دخول القادمين من 11 دولة بينها الإمارات

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وكالات _ أعلنت وزارة الداخلية السعودية قبل قليل، أنه تقرر السماح بدخول المملكة للقادمين من الإمارات وألمانيا وأمريكا وإيرلندا وإيطاليا والبرتغال وبريطانيا والسويد وسويسرا وفرنسا واليابان.

وقالت أن القرار يأتي في أعقاب استقرار الوضع الوبائي وفاعلية السيطرة على جائحة كورونا في قائمة الدول المعلن عنها، بما يسمح بقدوم الوافدين منها للمملكة، بداية من غد الأحد.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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