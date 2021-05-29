السعودية تسجل 14 وفاة و1106 إصابات جديدة بفيروس كورونا

روسيا اليوم – سجلت السعودية، اليوم السبت، 1106 إصابات و14 وفاة جديدة بفيروس كورونا المسبب لمرض “كوفيد-19”.

وأفادت وزارة الصحة السعودية بارتفاع الحصيلة العامة للإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض “كوفيد-19” في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 1106، لتصل حصيلتها الكلية إلى 448284 حالة إصابة، بينها 10013 نشطة، و1394 حرجة.

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ويأتي ذلك بعد أن بلغت حصيلة الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في السعودية يوم 26 مايو 1320 حالة، وفي 27 مايو 1183، وفي 28 مايو 1215.

وأفادت وزارة الصحة برصد 14 وفاة جديدة ناجمة عن المرض، مضيفة أن حصيلة ضحايا الجائحة في السعودية ارتفعت بذلك إلى 7334 متوفيا.

وسبق أن بلغ مؤشر الوفيات الجديدة بفيروس كورونا يوم 26 مايو 17 حالة، وفي 27 مايو 14، وفي 28 مايو 11.

وذكرت الوزارة أن عدد المتعافين من “كوفيد-19” في المملكة وصل إلى 430937 شخصا، بعد تسجيل 1274 حالة شفاء جديدة.