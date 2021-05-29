المتحدة للخدمات الإعلامية تعيد تشكيل مجلس إدارتها وتبدأ إجراءات إدراج الشركة في البورصة

دوت الخليج – أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية إعادة تشكيل مجلس إدارتها، برئاسة حسن عبد الله، وعضوية كلٍ من: محمد السعدي وعمرو الفقي وتامر مرسي وأشرف سالمان ومحمد سمير.

إدراج الشركة في البورصة

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جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقدته المتحدة للخدمات الإعلامية اليوم السبت، تحت شعار “5 سنوات من التطوير”؛ للإعلان عن خططها المستقبلية، وفي مقدمتها: البدء في اتخاذ الإجراءات للتمهيد لإدراج الشركة في البورصة المصرية، وتشكيل لجنة للاستثمار.

قناة إخبارية إقليمية حديثة

كما أعلنت الشركة عن إطلاق قناة إخبارية مصرية إقيلمية حديثة، تعتمد على أحدث نظم التقنية العالمية، تقدم رؤية مصر الإقليمية والمحلية، وتضع هذه الرؤية في مقدمة الاهتمام والنقاش العام.

ومن المخطط ظهور القناة الجديدة في الربع الأول من عام 2022، ليكون جمهورها المستهدف المصريون والعرب، والناطقين باللغة العربية في نطاق تغطية النايل سات، وكذلك الناطقين باللغة العربية في أوروبا وأمريكا وكندا وأستراليا عبر خدمات IPTV.

صندوق مخاطر

وأعلنت الشكة المتحدة أيضًا عن إنشاء صندوق لمخاطر العاملين في مهنة الإعلام وذلك بالشراكة مع العديد من الجهات، منها الهيئة الوطنية للإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ونقابة الصحفيين، ونقابة المهن التمثيلية، ونقابة المهن السينمائية، ونقابة المهن الموسيقية.

وكشف العرض الذي قدمته الشركة خلال المؤتمر الصحفي عن تحقيق موسم دراما رمضان 2021 أرباحًا وصلت إلى 260 مليون جنيه مقابل خسائر بلغت 470 مليون جنيه في موسم 2017.

مسابقات وجوائز درامية

وقررت المتحدة للخدمات الإعلامية أيضًا إطلاق مسابقة وجائزة المتحدة لسيناريو الدراما التليفزيونية والمنصات الرقمية والأطفال.

وستكون الجائزة الأولى في مجال سيناريو الدراما التلفزيونية وتحمل اسم الكاتب الراحل صالح مرسى، أما جائزة تأليف دراما الطفل فستحمل اسم الإعلامية أبلة فضيلة، فيما تحمل جائزة قصص الأطفال اسم الكاتبة نعم الباز، وجائزة الرواية المطبوعة ستحمل اسم الكاتب والسيناريست الراحل وحيد حامد.

وأكدت الشركة توسيع قاعدة المشاركة مع المنتجين لتشمل أكبر عدد من الأعمال الدرامية على مدار العام، وأيضًا توزيع الإنتاج الدرامي بشكل عادل خارج شهر رمضان، فضلا عن العمل علي إعادة إنتاج الأشكال الدرامية المختلفة المكثفة مثل حلقات السباعيات وإنتاج أعمال 15 حلقة.

مجلس إدارة جديد

وشغل حسن عبد الله رئيس مجلس الإدارة الجديد، منصب الرئيس التنفيذي ونائب الرئيس في البنك العربي الإفريقي الدولي، ورئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية والفرنسية في هونج كونج، والمؤسس ورئيس مجلس أمناء مؤسسة وفاء لمصر.

كما كان عبد الله عضو مجلس إدارة لكل من: البنك المركزي المصري المصري، واتحاد المصارف العربية والفرنسية في باريس، والغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة، والمجلس الاستشاري للأسواق الناشئة، وشركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة، وشركة تعبئة كوكا كولا مصر، وشركة إنديفور مصر، وشركة المصرية للاتصالات.

وكان عضوا مؤسسا في المجلس الوطني المصري للتنافسية وعضوا مؤسسا ورئيسا لجمعية مستثمري المشروعات الصغيرة، وعضوا في مجلس أمناء المعهد المصرفي المصري.

أما محمد السعدي فقد شارك مع رجل الأعمال إيهاب جوهر في تأسيس شركة أنيميشن للدعاية والإعلان قبل 31 عاما، والتي خرج من تحت مظلتها 7 شركات، هي: Animation Advertising، وميديا هب، وميديا هب ديجيتال، وAnimation Events، وSelections Catalog، وAnimation Studios، و7 أيام.

ودخل السعدي مجال الإنتاج الفني من خلال شركة ميديا هب، وكان أول أعمالها هو مسلسل “لعبة نيوتن”، الذي تم عرضه خلال شهر رمضان الماضي.

وعمرو الفقي هو رئيس مجلس إدارة شركة POD المتخصصة في مجالات العلاقات العامة وتنظيم المؤتمرات الكبرى والوكالات الإعلانية للتلفزيون والراديو والصحافة الرقمية والمقروءة.

كما شغل الفقي منصب نائب رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

أما تامر مرسي فهو الرئيس السابق لمجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وهو ومؤسس شركة سينرجي للإنتاج الفني.

فيما شغل أشرف سالمان منصب وزير الاستثمار في الحكومة الثانية للمهندس إبراهيم محلب، وتولى أيضًا عدة مناصب مصرفية ومالية، منها: رئيس قطاع الاستثمار ومالية الشركات في البنك العربي الإفريقي، ورئيس مجلس إدارة شركة القاهرة القابضة للاستثمارات المالية.

وتقلد سالمان عضوية مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة والإيداع والحفظ المركزي عن فئة (سمسار)، وعُين رئيسا لمجلس إدارة شركة سيتي إيدج.