السعودية تقدم 60 طنا من الأكسجين السائل إلى الهند لمواجهة تفشي كورونا

وكالات – أعلن وزير النفط الهندي دارمندرا برادان، أن السعودية أرسلت 60 طنا من الأكسجين السائل إلى بلاده لتعزيز جهود السلطات فيها لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

وأشار الوزير الهندي إلى أن السعودية عرضت كذلك توفير 100 حاوية من الأكسجين، من المقرر أن تصل الهند في الأشهر المقبلة، لدعمها في مواجهة فيروس كورونا.

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وكانت السعودية قد دعمت الهند في 25 أبريل الماضي بـ80 طنا من الأكسجين، بالشراكة مع مجموعة “آدني” الهندية للنقل واللوجستيات، وشركة “لايند” في مجال الغاز الطبيعي.