ألمانيا تعتزم فرض ضوابط صارمة في مراكز فحص كورونا وسط مزاعم احتيال

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وكالات – قال وزير الصحة الألماني ينس سبان إن بلاده ستفرض ضوابط أشد صرامة على مراكز إجراء فحوص كورونا بعد تقارير من وسائل إعلام محلية تتهم بعض المراكز بالتزوير المحاسبي.
وقال سبان على تويتر “سيتم إجراء المزيد من عمليات المراجعة العشوائية”. الإجراءات العملية أمر ضروري في هذه الأيام. أولئك الذين يستغلون هذا الأمر ينبغي عدم السماح لهم بذلك”.
وتمنح ألمانيا لمواطنيها فحصا مجانيا للكشف عن فيروس كورونا أسبوعيا، في حين توفر عدة ولايات اتحادية فحصا مجانيا في اليوم. وتدفع الولاية 18 يورو للفحص.
ونشأت الكثير من المراكز الخاصة للفحص في الأسابيع القليلة الماضية.
وذكرت صحيفة مؤسسات إعلامية ألمانية في الأيام الماضية أن بعض مراكز الفحص تطلب مقابل فحوص أكبر من عدد الفحوص التي أجرتها بالفعل.
وفتح مدعون في مدينة بوخوم تحقيقا في نشاط أحد المراكز في أعقاب التقارير.
وتراجعت أعداد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في ألمانيا بإطراد خلال الأسابيع الماضية.
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