أشرف زكي: مكتب للتنسيق مع المتحدة للخدمات الإعلامية لتوفير المنتجين والممثلين والمخرجين

أ ش أ – قال نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي إن النقابة تحترم مبادرة “المتحدة للخدمات الإعلامية” لتحقيق العدالة في توزيع الأجور.

وأضاف زكي، في اتصال هاتفي مع الإعلامي أحمد موسى على قناة صدى البلد مساء اليوم السبت أن “المتحدة للخدمات الإعلامية أجابت عن العديد من التساؤلات وطرحت رؤى جديدة، حيث سيتم إنشاء مكتب للتنسيق بين النقابة والمتحدة للخدمات الإعلامية لتوفير المنتجين والممثلين والمخرجين”.

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وتابع: “أنه لابد من إتاحة الفرصة للمبدعين، لأننا لدينا أجيالا جديدة من الشباب ولابد من أن يحصلوا على الفرصة الكاملة؛ ونحن لسنا ضد الوجوه الجديدة والمبدعين”.

وشدد على أنه لا يصح أن يعمل في التمثيل نحو 200 ممثل والآلاف يجلسون في البيت قائلا: “سيتغير ذلك تماما”.

وبين أن النقابة لن تتدخل في اختيار الممثلين للأعمال الدرامية، وسيتم تطبيق آلية لاختيار الممثلين في هذه الأعمال.

وأردف: “سنعمل بآليات ونحترم المبادرة العظيمة التى نفذتها الشركة المتحدة من أجل تقديم فن عظيم يليق باسم البلد العظيمة وهي منذ سنوات هوليود الشرق؛ رافضا في الوقت نفسه أن يكون التمثيل مهنة من لا مهنة له”.

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أقامت في وقت سابق اليوم مؤتمرا صحفيا تحت شعار (5 سنوات من التطوير)، للإعلان عن ما تحقق من إنجازات خلال خمس سنوات وملامح التطوير خلال المرحلة القادمة وخططها المستقبلية.

كما أعلنت الشركة عن تشكيل جديد لمجلس إدارة المجموعة، حيث تولى حسن عبد الله رئاسة مجلس الإدارة، وعلى منصب العضوية كل من محمد السعدي وعمرو الفقي وتامر مرسي والدكتور أشرف سالمان والدكتور محمد سمير.