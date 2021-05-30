أوراسكوم للتنمية تخطط لإقامة 3500 فيلا بمشروع O West

بكر بهجت _ تخطط شركة أوراسكوم للتنمية القابضة، لإقامة 3500 فيلا في مشروع O West الذي تقيمه في مدينة 6 أكتوبر على مدار سنوات المشروع، التي تصل إلى نحو 10 سنوات، وفق طارق كامل الرئيس التنفيذي لمدينة O West، مشيرًا إلى أن المشروع بالكامل يقام على مساحة 1000 فدان وباستثمارات إجمالية تصل إلى نحو 80 مليار جنيه.

أضاف كامل في تصريحاته لجريدة «دوت الخليج»، إن الشركة تعتزم طرح نحو 400 فيلا سنويًّا وفق الجدول الزمني والخطة التسويقية، لافتًا إلى أن البداية كانت بطرح 500 وحدة ومن ثم تبعها الطرح الثاني الذي أعلنت عنه الشركة الأسبوع الماضي لنحو 400 فيلا موزعة على عدة مراحل والبداية بنحو 20% منها، ومن ثم سيتم طرح باقي الفيلات تباعًا، وذلك بخلاف الوحدات السكنية.

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وأعلن رجل الأعمال المهندس سميح ساويرس، رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم للتنمية القابضة، الأسبوع الماضي، عن انتهاء الشركة من إقامة 406 فيلات بمشروع O West، مشيرًا إلى أن الشركة أطلقت مرحلة جديدة داخل المشروع تحت اسم Hillside Villas، وأنها تركز في المقام الأول على إقامة مدن متكاملة ونقل تجربة الجونة إلى المناطق الأخرى كافة التي تعمل بها.

وتمتلك شركة أوراسكوم للتنمية في مصر 5 مشروعات موزعة على مناطق الجونة والغردقة وطابا والفيوم وغرب القاهرة، ولا تدرس حاليًا إضافة مساحات جديدة لمحفظتها، بحسب تأكيدات ساويرس.

4 : 4.5 مليارات جنيه قيمة مخزون المرحلة الأولى بالكامل

وأشار الرئيس التنفيذي لمدينة O West، إلى أن المبيعات التي تحققت من الطرح الأول للفيلات تراوحت قيمة المخزون العقاري به بين 4 إلى 4.5 مليار جنيه، حيث تشهد المدينة إقبالًا كبيرًا من العملاء نظرًا لتميزها في الموقع وما سيتم تقديمه من خدمات طبية ورياضية وتعليمية بها، موضحًا أنه من المقرر أن يتم الإعلان عن أول طرح للوحدات السكنية «الشقق» بالنصف الثاني من العام الجاري.

وخلال المؤتمر الذي عقد الأسبوع الماضي قال عمر الحمامصي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة أوراسكوم للتنمية القابضة، إن الشركة تمتلك محفظة أراضٍ بمساحة تصل إلى نحو 100 مليون متر مربع قامت بتنمية نحو 50% منها، لافتًا إلى أن إجمالي استثمارات مشروع O West تصل إلى نحو 80 مليار جنيه، سيتم استثمارها خلال 10 سنوات هي عمر المشروع، تتضمن جميع الأنشطة سواء السكنية أو الطبية والاجتماعية والتجارية وغيرها.

وأشار الحمامصي، إلى أن الشركة تواصل أعمال الإنشاءات وفق الجدول الزمني، كما تم البدء في إنشاء 5 مدارس، سيتم افتتاح اثنتين منها في سبتمبر المقبل، والثلاث الأخرى في شهر سبتمبر من العام المقبل، موضحًا أن الشركة تخطط أيضًا للبدء في إقامة 185 وحدة سكنية خلال يونيو المقبل.

ولفت الحمامصي، إلى أن قيمة المبيعات المتحققة بمشروع O West منذ إطلاقه وحتى الآن سجلت 8.5 مليارات جنيه، فيما تصل قيمة المخزون العقاري بالمرحلة الجديدة التي سيتم البدء في طرحها، إلى نحو 3 مليارات جنيه.

وأشار إلى أن الشركة ستطرح جزءًا من المرحلة الجديدة التي أطلقتها، لافتًا إلى أن هناك نموًّا حققته الشركة تصل نسبته إلى 13.8% بمبيعات المشروع خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بنفس الربع من عام 2020.

وارتفعت إيرادات شركة أوراسكوم للتنمية مصر، خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 1.46 مليار جنيه محققه نموًّا بنسبة 61.5% مقابل 903.8 ملايين جنيه بالربع المقارن من عام 2020، وأرجعت الشركة الزيادة الملحوظة بشكل رئيسي إلى الإسراع في عمليات البناء في جميع أنحاء الوجهات، وتسجيل إيرادات عقارية تصل إلى 1.2 مليار جنيه بزيادة قدرها 156.2% مقارنة بالربع الأول من عام 2020.

وارتفع مجمل الربح بنسبة 152.9% ليصل إلى 574.9 مليون جنيه مقابل 227.3 مليون جنيه بالفترة المماثلة من عام 2020، وتحقيق هامش مجمل الربح بنسبة 39.4%، كما ارتفعت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والبنود غير النقدية بنسبة 171.8% لتصل إلى 590.9 مليون جنيه بهامش 40.5%، مقابل 217.4 مليون جنيه بهامش 24.1% في الربع الأول من عام 2020.

وأعلنت المجموعة عن تمكنها من تحقيق المزيد من المدخرات في تكاليف التمويل نتيجة انخفاض أسعار الفائدة على corridor و libor، فقد انخفضت مصروفات الفوائد بنسبة 11.9% لتصل إلى 70.1 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري مقابل 79.6 مليون جنيه بالربع المقارن من 2020.

وارتفع صافي الربح بمعدل 4.8 مرات ليصل إلى 438.5 مليون جنيه بالربع الأول من العام الجاري وهامش ربح 30% مقابل 91.9 مليون جنيه وهامش ربح 10.2% خلال الربع الأول 2020، كما ارتفع الرصيد النقدي للشركة بنسبة 22.4% ليصل إلى 2.5 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري مقابل 2 مليار جنيه في العام المالي 2020.